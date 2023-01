VinciCasa oggi 2 gennaio 2023 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

(Di lunedì 2 gennaio 2023)lunedì 2. Quali sono ideldi? Anche in questa sera, lunedì 2, non si ferma l’estrazione deilegati al gioco. Pertanto, coloro che vorranno sperare in unche parta “con il botto”, possono tentare la fortuna giocando aldi lunedì 2. Per quanto riguarda i risultati, ve li diamo noi in diretta. Idella combinazione vincente saranno infatti disponibili in diretta live collegandosi al nostro sito. Potrete quindi sperare di vincere la casa dei vostri sogni, giocando ovviamente sempre con prudenza e senza ...

Il Corriere della Città

Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - - I numeri dell'estrazione di2 ...fortunata sarà seguita dalla tabella contenente gli importi delle vincite delle estrazioni...Il lunedì in particolare si tengono le estrazioni Millionday e. Questi sono i due giochi ... I numeri vincenti dell'estrazione Milliondaysaranno on - line alle 20.31. Per conoscere ... VinciCasa oggi 1° gennaio 2023: ecco i numeri vincenti estratti stasera Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...