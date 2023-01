Vigilanza privata | oggi sciopero per il rinnovo del contratto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Non ci fermeremo fin quando non verrà rinnovato in modo dignitoso ilcollettivo di categoria”. La(guardie giurate, portavalori e servizi fiduciari) incrocia le braccia per l’intera giornata di, lunedì 2 gennaio, per la mobilitazione indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs per ildelnazionale scaduto da 7 anni.Le motivazioni“Facendo seguito alle precedenti azioni dieffettuate a livello nazionale e regionale – dicono i tre sindacati – , in attesa dell’incontro nazionale che si terrà il 10 gennaio con la parte datoriale, abbiamo deciso di non abbassare la guardia continuando la nostra protesta per dare forza alla rivendicazione e ottenere unconsono. E’ evidente come le ...

'Non ci fermeremo fin quando non verrà rinnovato in modo dignitoso il contratto collettivo di categoria'. Laincrocia le braccia anche a Prato per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro, fermo ormai da 7 anni ma che in realtà è stato ritoccato l'ultima volta nel 2006. Vigilanza privata, sciopero per il rinnovo del contratto Vigilanza privata – guardie giurate e portavalori – e servizi fiduciari (10mila addetti circa in Toscana): domani (2 gennaio) sciopero per l'intera giornata indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Ui