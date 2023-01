Vietnam | bimbo in un pozzo di 35 metri | lotta contro il tempo

Fanpage.it

Centinaia di soccorritori combattono per salvare un bambino di 10 anni caduto due giorni fa in un pozzo profondo 35 metri in un cantiere per la costruzione di un ponte nel sud del Vietnam. Il piccolo thailandese Ly Hao Nam stava apparentemente cercando rottami metallici quando è caduto in un pilastro di cemento cavo largo appena 25 centimetri gettato per costruire un nuovo ponte.