VIDEO Lingard terrorizzato | c’è un piccione nel camino

Sky Sport

Piccolo intoppo nelle Feste di Jesse, giocatore del Nottingham Forest ex Manchester United: nel camino di casa finisce un piccione, lui ......Lodi e dell'ex Manchester United Jesse. Una delle big della Premier League, dunque, abbandona la competizione nazionale, mentre l'ultima in classifica avanza al quarto turno. Ecco il... Manchester United-Nottingham Forest 3-0: video, gol e highlights Nottingham Forest will assess midfielder Jesse Lingard after he limped off against former side Manchester United in midweek. Goalkeeper Dean Henderson may return after being unable to face his parent ...Jesse Lingard is a ‘failure’ who has ‘disrespected’ Manchester United, according to former Red Devils defender Paul Parker. Lingard left Old Trafford this summer to end his 22-year association with ...