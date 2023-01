VIDEO Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi dell’Al-Nassr

\''Ciao ragazzi, ci vediamo presto!\''. CosìRonaldo sui social ai suoi nuovi tifosi. L'Al - Nassr di Rudi Garcia lo attende per un nuovo ..."Ciao ragazzi, ci vediamo presto" . Queste le parole registrate daRonaldo in unpostato su Instagram dal jet di lusso prima di decollare alla volta di Riad , dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia dell'Al Nassr che ha convinto il ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Domani Cristiano Ronaldo sarà presentato davanti a 30.000 persone come nuovo acquisto dell'Al Nassr. Il club arabo, che lo ha convinto a trasferirsi per cifre incredibili, questa sera ...