Verona | Zaffaroni | “L’esordio in Serie A sarà una grande emozione”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “La prima in A?sicuramente una, personalmenteil compimento di un percorso iniziato da lontano. Dovremo dimostrareattenzione e concentrazione, il momento ce lo impone. Giocheremo contro una squadra che ha caratteristiche precise, contro cui servirà fare una partita diintensità e concentrazione. In queste settimane ci siamo preparati per fare questo tipo di prestazione”. Lo ha detto Marco, tecnico del, in vista della sfida contro il Torino alla ripresa del campionato. Poi spiega: “È un momento atipico per tutti: quando vivi una situazione come la nostra avresti voglia di giocare subito per riscattarti, ma ovviamente la sosta per il Mondiale non ce l’ha permesso. La partita di mercoledì ...

Sport Mediaset

Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal ritorno in campo per la sfida contro il Torino Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza ...Radonjic resta quindi un'opzione a gara in corso, rebus 'di mercato' in avanti Titolare ...mentre Faraoni è ancora nella lista degli indisponibili Un po' di dubbi per la coppia- ... VERONA, ZAFFARONI: "CONTRO IL TORINO MASSIMA INTENSITÀ FISICA E MENTALE" - Sportmediaset 'Col Torino servirà una partita di grande intensità e concentrazione' VERONA (ITALPRESS) - L'emozione ci sarà, inutile nasconderlo, ma dovrà ...Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato verso la sfida contro il Torino: "La partita di mercoledì sarà un po' come la prima di campionato, noi lavoriamo quotidianamente per far sì che quest ...