Calciomercato.com

Lavoro ancora a parte per Faraoni , Veloso , Ilic ,e Lasagna , tutti alle prese nel ... Rimani sempre aggiornato su HellasPROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Commenta per primo Atalanta esi vedranno a breve per definire le posizioni di Roberto Piccoli e Alessandro, attaccanti di proprietà nerazzurra in prestito a ll'Hellas dove però hanno avuto poco spazio, limitati ... Verona, Cortinovis verso il rientro all'Atalanta: è richiesto in Serie B Il report dell’allenamento odierno all’antivigilia della gara col Torino Oggi, lunedì 2 gennaio, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione e lavoro ta ...Secondo La Gazzetta dello Sport, il nerazzurro potrebbe accasarsi presto al Perugia Per il centrocampista Alessandro Cortinovis l’esperienza all’Hellas Verona si avvicina alla conclusione. Il classe 2 ...