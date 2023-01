(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il giornalista Ciroconferma la possibilità che Hirvingpossa partire nella finestra di mercato estiva. L’addio del messicano porterebbe il ds Giuntoli ade sul mercato per trovare il sostituto adatto. Le piste per una nuova ala destra sono molteplici. L’idea Zaniolo è nata nelle scorse settimane ma sembra essere solo un ipotesi L'articolo

DailyNews 24

A giugno si svincolerà dal Wolverhampton, rientra nel quadro dei calciatori monitorati per sostituire. È un giocatore importante, ha un passato anche al Barcellona, ma ci sarà tanta ...... è intervenuto Ciro, giornalista Rai esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni, per quanto riguarda il futuro di Hirving: " È uno di quei calciatori ... Venerato: "Lozano può andar via" A “1 Football Club”è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Rinnovi di Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo “È arrivata la firma di Lobotka per il nuovo contratto. I contenuti sono già noti. Confermo ...Ciro Venerato dice al Napoli che non nasce tutti i giorni un fenomeno come Kvara mentre rivela che Scamacca e Beto sono nel mirino.