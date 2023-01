Varese | ruba alcolici e generi alimentari in supermercato | 19enne arrestato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Ha tentato di fare la spesa senza passare dalla cassa e per questo è stato. E' accaduto ieri, a, ad unsenza fissa dimora. Ad arrestare il giovane, pregiudicato, i carabinieri della locale stazione, intervenuti all'interno delCarrefour di Piazza Trieste dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica al 112 Nue. Giunti sul posto hanno bloccato il giovane che aveva da poco forzato una porta d'ingresso e sottratto svariate bottiglie di, oltre ad alcuni. Per lui sono scattate le manette; la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Il Sannio Quotidiano

L'uomo, originario dima residente a Genova, è riuscito a convincere la donna, 90 anni, a farsi accreditare la cifra tramite numerose operazione bancarie. Nel corso della perquisizione i ...Che aci sia il Grinch I furti sotto Natale in città stanno infatti diventando sempre più bizzarri e antipatici. Dopo il furto delle decorazioni dell'arco in un negozio di via San Martino , un ladro ... Varese: ruba alcolici e generi alimentari in supermercato, 19enne ... Nella notte tra il 31 Dicembre e 1 Gennaio ha forzato l’ingresso del supermercato Carrefour di Piazza Trieste e rubato prodotti alimentari e bottiglie di alcolici, ma i Carabinieri di Varese, giunti i ...Milano, 2 gen. (Adnkronos) – Ha tentato di fare la spesa senza passare dalla cassa e per questo è stato arrestato. E’ accaduto ieri, a Varese, ad un 19enne senza fissa dimora. Ad arrestare il giovane, ...