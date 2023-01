GQ Italia

... terminato a ottobre, Vf Corporation aveva registrato un fatturato in flessione del 4%, pari a 3,1 miliardi di dollari, con un - 13% per uno dei brand di punta,, e un - 4% per. Solo ...Tra questi potreste trovare l'idea regalo di Natale perfetto per lui o per lei:Ward Platform donna - nere Portafoglio da uomo Teehon Stivali neriuomo Diadora Camaro Uomo Ray - ban ... Vans e Timberland hanno fatto una collezione insieme VF Corporation stock has struggled to a 60% loss in 2022 as the company cut guidance multiple times and saw its CEO step down. There is a strong portfolio of brands here, and the company could have an ...Investors will be hoping for strength from V.F. as it approaches its next earnings release. The company is expected to report EPS of $1, down 25.93% from the prior-year quarter. Our most recent ...