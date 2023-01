Vandali a Paderno | fallo gigante su un camper a Cassina Amata e non solo

Il Notiziario

Sono 1,1 mila le persone attualmente ospitate nel lecchese 11/05 -, dal 2 giugno riapre il ...al rifugio Bogani: lo sconcerto dei gestori 21/05 - Lecco, per il sindaco Gattinoni: "Il ...Sono 1,1 mila le persone attualmente ospitate nel lecchese 11/05 -, dal 2 giugno riapre il ...al rifugio Bogani: lo sconcerto dei gestori 21/05 - Lecco, per il sindaco Gattinoni: "Il ... Vandali a Paderno, fallo gigante su un camper a Cassina Amata (e ... Incidenti stradali e ubriachi soprattutto giovanissimi nella notte di Capodanno. Ma almeno non ci sarebbero feriti per fuochi esplosi o giochi pirotecnici. È il primo bilancio degli interventi di Areu ...