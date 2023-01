Valentina Vignali | sguardo ammaliante e scollatura da paura | pazzesca

(Di lunedì 2 gennaio 2023)infiamma totalmente il web con un selfie che mette bene in risalto le sue ‘bombe’ da sogno, losuper seducente fa impazzire i fan Con la sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Tag24

è tornata single e, tramite i suoi canali social, ha annunciato la fine del suo amore con Lorenzo Orlandi dopo ben tre anni insieme. La cestista ha comunque deciso di mantenere per ...Dopo tre anni finita la relazione trae Lorenzo Orlandi. La sportiva ha svelato tutto rispondendo ad alcune domande dei suoi ... Valentina Vignali single: è finita con Lorenzo Orlandi Valentina Vignali ha lasciato il segno su Instagram pubblicando una nuova fotografia da sballo: la cestista ha scioccato tutti con un vestitino sublime.La sua bellezza è semplicemente più unica che rara; impossibile non restare affascinati da una donna come Valentina Vignali.