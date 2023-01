“Vai via?” GF Vip 7 | momento delicato per Antonella Fiordelisi | cosa sta succedendo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Capodanno pieno di colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 7: il 2023 porta tante novità tra i concorrenti e sposta gli equilibri a Cinecittà. La prima notizia è la fine della relazione trae Edoardo Donnamaria. La prima e unica coppia che si è formata nella casa ha deciso di dirsi addio dopo settimane di litigi e incomprensioni. Una spaccatura che ha anche creato due gruppi opposti: da un lato quelli che sono vicini al volto di Forum (Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini). Dall’altro chi sta dalla parte della spadista come Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Dana Saber, Attilio Romita e Sarah Altobello. Donnamaria ha confermato la fine della storia d’amore in una chiacchierata con Davide Donadei: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ...

Montagne & Paesi

... ha scritto Ozzy Osbournealla Fotogallery La morte di Taylor Hawkins GUARDA ANCHE Tutti i ... La causa del decesso non è mai stata rivelata inufficiale ma la procura generale della Colombia ha ...Es:al cinema a vedere il rifacimento di 'col vento' e conosci una confederata. Lei non ti dice niente e la sposi. La frittata salta fuori dopo, ma ormai è tardi. Meglio non creare condizioni ... Il libro VIA VAI aiuta Costa Volpino a ritrovare le proprie origini ... Frasi e immagini per fare gli auguri di Buon Anno 2023 da inviare alle persone care via whatsapp, sms o via mail ...La scorsa notte il marito di una paziente ha distrutto la porta del pronto soccorso dell'ospedale Cervello e minacciato le guardie giurate. (ANSA) ...