Usa | con machete a Times Square | identificato l' aggressore

AGI - Agenzia Italia

Il giorno prima, la polizia di New York aveva lanciato l'allerta per la diffusione di un video su piattaforme allineatel'Isis in cui si sollecitavano attacchi solitari in vista della vigilia di ...E, in quanto tali, sono pericolosi per le quantità di caffeina presenti e per i possibili mixl'... non solo neglima anche in Europa. "Questa pratica deve finire" ha detto senza ambiguità la ... Bolsonaro vola negli Usa ed evita il passaggio di consegne con Lula L’amministrazione del presidente Joe Biden, del resto, sta puntando forte sull’elettrico: fino a novembre, secondo il Center for Automotive Research, negli Usa sono stati promessi ... rispetto a due ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...