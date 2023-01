Usa | attacco con machete a New York | arrestato 19enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Washington, 2 gen. (Adnkronos) - Ilaccusato di aver aggredito gli agenti di polizia di Newcon unvicino a Times Square alla vigilia di Capodanno è statocon l'accusa di tentato omicidio di un agente di polizia. Secondo la polizia di New, il sospetto, Trevor Bickford, dev'essere accusato di due capi di imputazione per tentato omicidio di un agente di polizia e due capi di imputazione per tentata aggressione nell'. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha affermato di non avere ancora dettagli su quando Bickford sarà chiamato in giudizio. Non è chiaro se abbia un avvocato.