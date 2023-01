Upbit è il nostro nuovo Back-of-Shirt Partner

Leggi su seriea24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) SSC Napoli e Dunamu Inc. uniscono le forze,è il-of-del Club SSC Napoli è lieta di annunciare una nuovaship con Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio– una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo, la quale a partire dalla gara del 4 Gennaio contro l’Inter e fino al termine della stagione 2023/2024 sarà-of-e Global Crypto-Exchangedel Club in tutte la gare di Serie A, Coppa Italia ed amichevoli. Dunamu Inc. è unimportante per SSC Napoli e dà la possibilità al club di perseguire l’obiettivo di creare una solida fanbase in Corea del Sud per accelerare la ...