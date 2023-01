Uomini e Donne | Cristian si mostra con la nuova compagna e Tara spiazza | “Tutto molto strano…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In queste ore,Gallella, ex tronista di, si èto con la sua. Dopo mesi, per non dire anni, di silenzio assoluto in merito alla fine del suo matrimonio con, l’uomo ha deciso di rifarsi una vita e dirla a tutti. La cosa strana, però, è che L'articolo proviene da KontroKultura.