Uno stadio intitolato a Pelé in ogni Paese del mondo

RaiNews

Come sta la tua squadra 'Stiamo bene e siamo pronti a ripartire inche sarà pieno. Sarà una bella partita da giocare'. E' curioso di vedere quale sarà l'impatto di questo stop 'Ho ...Il Santos si ferma, il Brasile si ferma, e perché no, il mondo si ferma per l'addio a Pelé. Fin dalle primissime ore di lunedì i fan si sono messi in coda davanti alloUrbano Caldeira, più conosciuto come Vila Belmiro, casa del Santos Futebol Clube, per congedarsi dall'eterno fuoriclasse. La bara ha viaggiato in una limousine su strada, scortata dalla polizia ... La veglia per Pelé nello stadio del Santos. Infantino: intitolargli uno ... Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...A Santos anche Infantino: 'Ogni Paese dovrebbe intitolargli uno stadio' SANTOS (BRASILE) (ITALPRESS) - Il lungo addio è iniziato. Il feretro di ...