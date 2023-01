“Uno stadio intitolato a Pelè in ogni nazione” | l’idea di Infantino e della FIFA”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 2022 si è chiuso con una tragica notizia: la morte di Pelé, icona del calcio spentasi all’età di 82 anni. Il campione brasiliano ha seguito questo sport fino alla fine, come dimostrano le immagini pubblicate sui social dalla figlia, in cui il padre è mostrato mentre guarda un match dei Mondiali in Qatar. Il presidenteGianniè tra i moltissimi che hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Pelé a Vila Belmiro, omaggiando un calciatore che ha vinto tre mondiali consecutivi e che ha segnato più di mille gol in carriera. Secondo: “Unocol nome di” PeléSecondo Gianluca Di Marzio,si è espresso così su Pelé durante l’ultimo saluto al campione brasiliano: ...

Tra i presenti anche il neo presidente brasiliano Lula e Gianni Infantino, numerodella FIFA, che ha annunciato di voler far dedicarea Pelé in ogni Paese del mondo. LA COMMOZIONE DI ...In seguito, chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano almenointitolato a Pelé , in modo tale che i bambini possano conoscere la sua importanza, la sua storia'. La veglia per Pelé nello stadio del Santos. Infantino: intitolargli uno stadio in ogni Paese - La diretta della veglia per Pelé su Rainews24 - La diretta della veglia per Pelé su Rainews24