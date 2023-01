“Uno stadio intitolato a Pelè in ogni nazione” | l’idea di Infantino e della FIFA

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 2022 si è chiuso con una tragica notizia: la morte di Pelé, icona del calcio spentasi all’età di 82 anni. Il campione brasiliano ha seguito questo sport fino alla fine, come dimostrano le immagini pubblicate sui social dalla figlia, in cui il padre è mostrato mentre guarda un match dei Mondiali in Qatar. Il presidenteGianniè tra i moltissimi che hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Pelé a Vila Belmiro, omaggiando un calciatore che ha vinto tre mondiali consecutivi e che ha segnato più di mille gol in carriera.: “Unocol nome di” PeléSecondo Gianluca Di Marzio,si è espresso così su Pelé durante l’ultimo saluto al campione ...

Calciomercato.com

Il Santos si ferma, il Brasile si ferma, e perché no, il mondo si ferma per l'addio a Pelé. Fin dalle primissime ore di lunedì i fan si sono messi in coda davanti alloUrbano Caldeira, più conosciuto come Vila Belmiro, casa del Santos Futebol Clube, per congedarsi dall'eterno fuoriclasse. La bara ha viaggiato in una limousine su strada, scortata dalla polizia ...Come Fifa omaggiamo Pelè con un minuto di silenzio in tutte le partite e chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano almenointitolato a Pelé in modo che i bambini conoscano la sua ... Pelé, l'omaggio di Infantino: 'O' Rei è eterno, come FIFA chiederemo uno stadio a lui intitolato in ogni paese del mondo' Presente anche Gianni Infantino, numero 1 della FIFA che ha fatto una promessa in onore di O Rei: «Adesso chiederemo che tutti i Paesi del mondo abbiano uno stadio intitolato a Pelé».A Santos anche Infantino: 'Ogni Paese dovrebbe intitolargli uno stadio' SANTOS (BRASILE) (ITALPRESS) - Il lungo addio è iniziato. Il feretro di ...