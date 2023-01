«Uno più uno fa tre» Il segreto dietro le collaborazioni di successo

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Teamwork makes the dream work — specialmente nel mondo della moda. Nell’ultimo biennio abbiamo assistito a decine didi moda. Una scelta dovuta, all’interno di un mercato sempre più globale e tecnologico in cui la cooperazione tra attori è diventata strumento di sopravvivenza. Ledi moda sono così diventate rappresentazione di un dialogo tra marchi, le loro eredità e i valori fondamentali che li definiscono. Uno spazio dove tutto è possibile. E che può permettere il raggiungimento di diversi obiettivi: da una maggiore consapevolezza del marchio a un riposizionamento sul mercato fino all’ingresso in nuovi gruppi demografici. Al lancio della sua collaborazione con Converse, lo stilista JW Anderson ha dichiarato: «Dobbiamo mantenerlo (il brand, ndr) interessante e mantenere lo slancio, e devo continuare a sfidare me stesso, ...