“Uno nessuno e centomila” torna in scena partendo dalla Sicilia | le date

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lo spettacolo con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina ina Gela, Acireale e Aci Bonaccorsi dal 5 all’8 gennaio Sarà in, dove ha debuttato, la ripresa dello spettacolo dei record: Unocon Marianella Bargilli e Pippo Pattavina. Si parte il 5 da Gela al Teatro Antidoto per poi spostarsi il 6 e 7 al Teatro Stabile di Acireale per finire l’8 ad Aci Bonaccorsi al Teatro Leonardo Sciascia. Dopo aver polverizzato tutti i record nella scorsa stagione registrando quasi ovunque tutti esauriti, con un successo di pubblico e di critica, ricomincia da Gela questa seconda parte di stagione che toccherà moltissimi teatri in tutta Italia. “Penso che chiunque sappia quanto io sia particolarmente legata allae quanto la ami – racconta la protagonista Marianella Bargilli che ...

