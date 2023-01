(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si è conclusa l’undicesima giornata dell’ed è finito il doppio weekend di derby celtici. Il 2023 inizia, dunque, con il torneo che coinvolge Benettone Zebre Parma con l’obiettivo rivolto allo sprint finale per ie i risultati degli ultimi giorni vedono una classifica molto corta dietro ai dominatori del. I dubliners, infatti, fanno undici su undici e con un netto 41-12 superano anche il Connacht, allungando in vetta. Alle spalle degli irlandesi (52 punti), infatti, resistono solo gli Stormers, con i sudafricani che hanno battuto 40-8 i Lions e che salgono a 44 punti. Brutto ko interno, invece, per i nordirlandesi dell’Ulster (ora terzi con 36 punti) che cedono 14-15 con il Munster grazie alla meta allo scadere di Healy che ribalta il ...

OA Sport

Cinque punti importanti conquistati dai biancoverdi che scalano posizioni nella classifica delloChampionship. IL TABELLINO Marcature: 1′ meta Cronje tr. Eden; 6′ meta Trulla ...Cinque punti importanti conquistati dai biancoverdi che scalano posizioni nella classifica delloChampionship. BENETTON- ZEBRE PARMA 17 - 40 Marcature: 1′ meta Cronje tr. ... United Rugby Championship: il Leinster non si ferma, Treviso entra in zona playoff Si è conclusa l’undicesima giornata dell’United Rugby Championship ed è finito il doppio weekend di derby celtici. Il 2023 inizia, dunque, con il torneo che coinvolge Benetton Treviso e Zebre Parma co ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.