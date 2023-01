United Cup | perché per l’Italia sarebbe cruciale battere 5-0 la Norvegia di Ruud

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) LaCup 2023 sta entrando sempre più nel vivo in Australia per, impegnata nel gruppo E di Brisbane e ormai molto vicina alla qualificazione per il prossimo turno. Gli Azzurri, dopo aver battuto al debutto per 3-2 il Brasile, si trovano in vantaggio 2-0 contro la(grazie alle vittorie di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan) e domani basterà portare a casa un solo punto per aggiudicarsi la contesa e chiudere il girone in vetta. A quel punto il team azzurro se la vedrebbe con la vincente del match tra Svizzera e Polonia (al momento in parità sull’1-1) in una delle tre “finali di città”, che metteranno in palio i pass per le semifinali della manifestazione. La quarta semifinalista verrà però ripescata tra le tre squadre perdenti negli spareggi cittadini, in base ai risultati ottenuti da ciascuna formazione nell’arco ...