United Cup | Matteo Berrettini affronta Casper Ruud per mutare l’inerzia degli ultimi precedenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Mi aspetto solo chelotterà come sa fare” parole di Vincenzo Santopadre alla vigilia ai microfoni di Ubitennis.una delle sue bestie nere dell’ultimo periodo nel match diCup che vede di fronte Italia e Norvegia: l’azzurro se la vedrà nella notte italiana con. Sarà il settimo incontro tra il classe 1996 romano ed il numero 3 del ranking ATP, che nelle ultime due stagioni ha vissuto un periodo magico. L’ultima sfida non è stata da ricordare assolutamente: in quel di New York, nei quarti di finaleUS Open, facile e netto 3-0 in favore dicon unmai in partita. La partita precedente era stata quella di Gstaad, sulla terra elvetica, sempre con una ...