United Cup | Fritz domina Zverev e gli Usa volano subito nei quarti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Hanno impiegato poco Taylore Madison Keys a chiudere il conto della prima giornata contro Germania e a garantire agli Usa il primo posto nel Gruppo C dellaCup che vale un posto per lo ...

Hanno impiegato poco Taylor Fritz e Madison Keys a chiudere il conto della prima giornata contro Germania e a garantire agli Usa il primo posto nel Gruppo C dellache vale un posto per lo spareggio che è come un quarto di finale. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney hanno lasciato solo 5 game a testa a Alexander Zverev e Jule Niemier, ...Helgo 7 - 5 3 - 6 6 - 4 L' Italia è in vantaggio 1 - 0 sulla Norvegia nel secondo impegno in! Martina Trevisan riesce a prevalere 7 - 5 3 - 6 6 - 4 dopo tre ore e due minuti contro Malene ...Hanno impiegato poco Taylor Fritz e Madison Keys a chiudere il conto della prima giornata contro Germania e a garantire agli Usa il primo posto ...Parte bene l'Italia nella sua seconda gara di United Cup, grazie allo spirito combattivo di un'indomabile Martina Trevisan: l'azzurra ha sconfitto Malene Helgo con il punteggio di 7-5 3-6 6-4, al term ...