United Cup 2023 | Trevisan e Musetti non steccano | Italia in vantaggio 2-0 sulla Norvegia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Non è stata un passeggiata, ma al termine dei primi due match l'è inper 2-0nellaCup. Domani agli azzurri basterà portare a casa uno dei tre match in programma per vincere la sfida e guadagnarsi l'accesso alla "finale di città" contro una tra Polonia e Svizzera. Nel primo incontro in quel di Brisbane, Martinaha impiegato tre ore per superare la concorrenza di Malene Helgo, n°321 del ranking mondiale. L'azzurra dimostra di essere ancora ben lontana dalla miglior forma, ma quantomeno torna alla vittoria dopo la pesante sconfitta all'esordio contro Beatriz Haddad Maia. Il primo set è della nostra ...

