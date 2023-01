United Cup 2023 | risultati e classifiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ie leaggiornate dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney. Si sviluppa così l’evento che inaugura la nuova stagione tennistica, con l’Italia che si presenta al via nel girone E insieme a Brasile e Norvegia. Di seguito tutti ie ledellaCup. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAFASE A GIRONI -GRUPPO A Grecia 1V 0P (4-1) Bulgaria 1V 1P (4-6) Belgio 0V 1P (2-3) -GRUPPO B Svizzera 1V 0P ...

Hanno impiegato poco Taylor Fritz e Madison Keys a chiudere il conto della prima giornata contro Germania e a garantire agli Usa il primo posto nel Gruppo C dellache vale un posto per lo spareggio che è come un quarto di finale. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney hanno lasciato solo 5 game a testa a Alexander Zverev e Jule Niemier, ...Helgo 7 - 5 3 - 6 6 - 4 L' Italia è in vantaggio 1 - 0 sulla Norvegia nel secondo impegno in! Martina Trevisan riesce a prevalere 7 - 5 3 - 6 6 - 4 dopo tre ore e due minuti contro Malene ... United Cup: Italia-Norvegia 1-0, ma che fatica! Trevisan deve sudare per tre ore contro Helgo La United Cup 2023 di tennis vede scattare la quinta giornata a Sydney: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia emette il secondo verdetto. Nel Girone C gli USA vincono i primi due ...Domani, martedì 3 gennaio, la Pat Rafter Arena di Brisbane (Australia) sarà teatro della seconda parte della sfida tra Italia e Norvegia, valida per il Gruppo E della United Cup 2023, torneo per nazio ...