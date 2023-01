United Cup 2023 | Polonia-Svizzera 1-1 | Swiatek e Huesler vincono i loro incontri

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Finisce sulla parità la prima giornata tra(girone B) nella terza (doppia) giornata diCup. Del resto, questo era anche l’esito atteso nel lunedì di Brisbane. Va ricordato che il confronto in essere definirà la sfidante della squadra vincitrice del girone E, quello dell’Italia attualmente avanti 2-0 sulla Norvegia.1-1 IGAb. BELINDA BENCIC 6-3 7-6(3) In apertura c’è subito una tra le partite di più alta qualità complessiva in senso assoluto della nuova competizione mista. A cominciare meglio è, che trova il break alla sua maniera nel quarto game. Il primo sussulto di Bencic arriva nel settimo gioco, con il recupero dello svantaggio che viene però subito vanificato dall’immediato 5-3 della ...

