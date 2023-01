United Cup 2023 | Italia vicina a chiudere la contesa con la Norvegia Per Berrettini c’è l’esame Ruud

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La prima giornata della sfida diCuptrasi è chiusa sul 2-0 per gli azzurri. Pronostici rispettati, anche se con tanta troppa fatica da parte della squadrana, che ora si trova ad un solo successo dal staccare il biglietto per il turno successivo. Lorenzo Musetti e Martina Trevisan hanno fatto il loro dovere, ma, come detto in precedenza, hanno sofferto molto più del previsto per avere la meglio rispettivamente di Viktor Durasovic e Malene Helgo, entrambi oltre la trecentesima posizione delle proprie classifiche mondiali. Musetti ha avuto qualche calo di tensione di troppo, sfruttato al massimo da un Durasovic molto ispirato; mentre Trevisan ha dato vita ad una vera e propria maratona con Helgo, vincendo dopo oltre tre ore di gioco. Quante posizioni guadagna Lorenzo ...