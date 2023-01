United Cup 2023 | Italia-Norvegia 2-0 | Lorenzo Musetti fatica un set | poi dispensa classe con Durasovic

(Di lunedì 2 gennaio 2023) LaCupdi tennis vede scattare la quinta giornata a Brisbane: per il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia, nel Girone E l’è in vantaggio per 2-0 sulladopo i singolari odierni.soffre un set, poi regola Viktorcon lo score di 7-6 (7) 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di battaglia. Nello stesso raggruppamento degli azzurri riposa il Brasile: all’domani basterà vincere uno dei tre match in programma per passare il turno ed andare a sfidare la vincitrice del Girone B, Polonia o Svizzera, per l’accesso alle semifinali. Nel primo set i servizi dominano fino al 3-3, poimanca un break point nel settimo gioco e tre nel nono. L’azzurro trova lo strappo a ...

