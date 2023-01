United Cup 2023 | Italia-Norvegia 1-0 | Martina Trevisan fa suo il match infinito con Helgo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ci sono volute oltre tre ore, ma alla fineè riuscita a conquistare la vittoria e dare l’1-0 all’nella sfida dellaCupcontro la. Una vera e proprio maratona quella tra l’azzurra e Malene, numero 321 del mondo, con la toscana che si è imposta con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. Una prestazione sicuramente sottotono sul piano del gioco per, che affrontava un’avversaria decisamente con una classifica inferiore. L’azzurra ha commesso sette doppi falli, mentre sono ben nove quelli della norvegese. Uncomunque molto equilibrato, come dimostrano il solo punto in più conquistato dall’na rispetto alla sua avversaria (114 contro 113). Partenza sprint di ...

La United Cup entra nel vivo fra lunedì 2 e martedì 3 gennaio: saranno le ultime due giornate di gare della fase a gironi, al termine delle quali si comprenderanno le sei squadre che disputeranno lo ...Brevi Clima disteso nel team Usa in questa United Cup: in particolare, i leader della componente maschile della squadra statunitense, ossia Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Quest'ultimo è noto per il suo carattere esuberante, tanto in campo ...Il match perso contro Cameron Norrie rappresenta una colossale eccezione nel libro delle statistiche del maiorchino.