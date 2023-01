United Cup 2023 | Croazia-Francia 2-0 | Donna Vekic e Borna Coric vittoriosi e playoff di Perth vicino

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione al“cittadino” di(Australia), in questaCup, tradel Gruppo F. Le due selezioni, vittoriose 5-0 contro l’Argentina nei match precedenti, hanno iniziato la loro sfida per il pass alla fase successiva che metterà in palio la semifinale e i croati sono avanti 2-0 dopo i primi due singolari. Grande prestazione di(n.67 del ranking) che si è imposta per 6-4 6-3 contro Alize Cornet (n.36 del mondo). Molto solida la croata al cospetto di una versione di Cornet non così convincente e lontana dalle sue migliori prestazioni, ricordando ad esempio i quarti di finale degli Australian Open dell’anno passato con le vittorie contro Simona Halep e Garbine ...