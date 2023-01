UNIPOLSAI premia nuovamente l’agenzia monrealese Cetrano Assicurazioni fra le eccellenze in Italia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ladi Piazza Vittorio Emanuele a Monreale ha ottenuto, per il terzo Anno consecutivo, il premio “Join the Top”. Si tratta di un riconoscimento rivolto alle migliori Agenzie tra le 2.500 diramate inche meglio hanno esemplificato la capacità didi guardare avanti, sperimentando nuove strade e frontiere tecnologiche, indispensabili per soddisfare i bisogni della clientela sempre più esigente. Un prestigioso riconoscimento del gran lavoro svolto nel 2021, tributato nell’ambito di un Evento speciale che si è svolto al Museo Enzo Ferrari di Modena. Gli Agenti Generali, Claudia e Fabio, insieme al personale ed ai collaboratori, desiderano augurare un buon 2023 alla comunitàed alla clientela tutta che con la fiducia nelle capacità ...

