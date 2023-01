Corriere dello Sport

Grazie ad un'ottima prestazione, Cengiz Ünder è stato uno dei protagonisti della vittoria del Marsiglia sul Montpellier. La sfida, terminata 2 - 1, ha permesso alla squadra di Tudor di firmare la ......e di aver sofferto molto non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico per ladi ... uno in Champions League, uno in EFL Trophy ed uno nel campionato inglese23. Il brasiliano è ... Under, paura in campo per l'ex Roma: è ridotto così Pochi giorni prima del Natale, è tornata in campo l’Under 19 Eccellenza della Vis 2008 di coach Santi, priva di capitan Dalpozzo, Valente, Cavicchi e Yarbanga. Alla Vis non sono ammessi timori, poiché ...La viceministro al Lavoro: "La lotta alla povertà si fa col welfare, non con l'assistenzialismo. Presto un decreto sulla congrua offerta" ...