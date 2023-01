“Una pu****a” Choc al GF Vip | roba vergognosa nel pieno della notte

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Momenti di forte tensione, ripresi da una delle tante telecamere ad infrarossi del GF Vip 7. Tutta la dimora di Cinecittà è stata ad ascoltare, dividendosi come al solito in due fazioni, le stesse che si fanno la guerra ormai da giorni. Dana Saber ha provocato Oriana Marzoli che è esplosa. Urla e insulti in arabo nella. Nello spiato appartamento del GF Vip 7 gli altri concorrenti non sapevano più che cosa fare. Dana Saber, sin dal primo istante in cui ha messo piede nello show di Alfonso Signorini, ha iniziato a litigare con tutti i vipponi che si trovava davanti. Ormai Oriana Marzoli è sua nemica giurata. La scorsa, rissa sfiorata. GF Vip 7, rissa tra Dana e Oriana: parole pesantissime “Tu hai buttato le mie cose per terra. Ho messo le tue cose sul pavimento? Ma che dici io ho messo tutto nell’armadio di Sarah. Sei ridicola e ...