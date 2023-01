Un super cane farà la guardia alla medaglia mondiale del portiere dell' Argentina

Leggi su agi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Sarà un pastore belga Malinois del peso di 30 chili a vigilare sulladi campione del mondo delargentino 'Dibu' Martinez. I tabloid inglesi riferiscono che l'estremo difensore'Aston Villa ha pagato più di 20.000 sterline per ilda, addestrato dalle forze speciali britannichea Sas e dai Navy Seals americani e già stato schierato in zone di combattimento. "I pastori belgi Malinois sono cani scelti dall'Esercito e dPolizia e sono i numeri uno del mondo", ha spiegato in una nota Elite Protection Dogs, la societa' che ha venduto ila Martinez, "è una razza atletica e agile con un estremo istinto di difesa". Furono usati anche nel blitz dei Navy Seals in Afghanistan in cui fu ucciso Osama bin Laden. ...