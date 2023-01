Un diamante…grezzo

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il brand di NXT è noto per la sua crescita e formazione continua di stable, alcune possono avere più successo, altre decisamente meno. Ma quella di cui voglio parlare oggi, facendo un riferimento diretto nel titolo, sono i Diamond Mine. E perchè ho scritto che è si un diamante ma grezzo? Lo scoprirete nel resto dell’articolo. Facciamo un piccolo recap della storia della stable fin dalla sua nascita, essa è decisamente recente, si parla del giugno 2021. I membri originali sono stati Roderick Strong (leader della stable con merito), Hachiman, Tyler Rust e come manager Malcolm Bivens. I successi non sono mai mancati fin da allora, Strong ha vinto il Cruiserweight Championship con oltre 100 giorni di regno. Poi dopo il licenziamento di Hachiman sono entrati nella stable i The Creed Brothers, Julius e Brutus. A seguito furono licenziati anche Bivens e Rust e invece in aggiunta alla ...