Umraniyespor-Hatayspor martedì 03 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il diciassettesimo turno di Superlig turca e il primo di questoinizia con la sfida salvezza tra il neopromossoe l’. La squadra di Ucar, fanalino di coda della classifica, ha ottenuto il suo primo storico successo esterno in massima serie battendo in rimonta l’Ankaragucu. Decisiva la doppietta del congolese Avounou, la prima stagionale per l’ex Le Mans.La squadra di Volkan ha invece InfoBetting: Scommesse Sportive e