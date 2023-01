ULTIM’ORA – Comunicato ufficiale dell’Inter sull’infortunio di Brozovic | riguarda il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Napoli è pronto a tornare in campo nella serata di mercoledì a San Siro contro l’Inter, dopo la lunga sosta a causa del Mondiale invernale. Discorso leggermente diverso per l’Inter che sta dovendo fare i conti con alcune problematiche fisiche all’interno della rosa. Simone Inzaghi infatti dovrà contare su un Lautaro Martinez non certamente al 100% della condizione e su un Henrikh Mkhitaryan che di certo non è al top dopo lo spavento nel corso dell’ultima amichevole e l’uscita anticipata dal campo. Il problema più grande però è certamente quellonte Marcelo, che soffre di un problema muscolare che si sta trascinando dietro da tempo e che si è acuito con una ricaduta durante il mondiale. Esami per: ilIl giocatore croato si è sottoposto nel ...