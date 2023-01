Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | uccisi oltre 107mila soldati Russia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sarebbero circa 107.440 irussi rimastidall’inizio dell’invasione dell’. Lo riferisce il bollettino giornaliero dello Stato maggiore di, precisando che ieri sono morti 720 russi e sono stati distrutti 44 droni. Intanto le forze armate ucraine hanno fatto sapere di aver ucciso 400russi appena mobilitati e di averne feriti altri 300 con il bombardamento di una loro caserma a Makiivka il 31 dicembre. Diversi blogger russi a favore della guerra hanno confermato un alto numero di vittime nell’attacco. Fra loro Igor Girkin che parla di diverse centinaia di morti, riferisce Moscow Times. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Corruzione al parlamento Ue, ledell'inchiesta Francesco Giorgi - "Panzeri Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i ...Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo il 1° gennaio 2004. Aveva meno di 4 anni e da allora nessuno l'ha più rivista. Oggi sua mamma Piera Maggio , che non ha mai smesso di cercarla, ha ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev attacca in Donetsk: uccise decine di soldati russi. LIVE Stando agli ultimi eventi riguardante il virus Covid, il Ministero della salute ha deciso di applicare delle regole e delle modifiche di comportamento, che, tuttavia, non significherà un via libera tu ...La notizia arriva dal quotidiano Repubblica che fa il punto della situazione TuttoNapoli.net foto di Insidefoto/Image Sport La Reggina di Pippo Inzaghi su Salvatore Sirigu, secondo portiere… Leggi ...