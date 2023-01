Ultime Notizie – Senato Imbrattato | Ultima Generazione | “Vernice era lavabile”

Sky Tg24

... il 6° risultato utile consecutivo per una squadra che ha perso solo una volta nelle9 ... Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le2 gennaio - 20:57Un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi schiantato contro una mucca mentre viaggiava in auto sull'autostrada Salerno - Avellino. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, in una nota ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev attacca in Donetsk: uccise decine di soldati russi. LIVE Le ultime da Zingonia portano buone nuove relativamente al turco, in porta dovrebbe giocare Marco Sportiello Le ultime provenienti da Zingonia portano in dote un probabile forfait e un recupero. Secon ...PIAZZOLLA DI NOLA - Nella notte di Capodanno gli agenti del Commissariato di Nola hanno controllato una discoteca di via Castellammare a Piazzolla di Nola dove hanno notato numerose persone assembrate ...