Ultime Notizie Roma del 02-01-2023 ore 20 | 10

(Di lunedì 2 gennaio 2023)dailynews radiogiornale di buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il prezzo di benzina gasolio sale di circa €0,20 al litro rispetto al 30 dicembre lo rende noto staffetta quotidiana ricordando che il 2022 si è chiuso con un rialzo dei Vestini ilsi è aperto con l’aumento delle accise su benzina gasolio GPL dal primo gennaio Infatti è arrivato il rialzo delle accise a un più €0,15 al litro su benzina e gasolio più di 8 centesimi al litro sul GPL a cui va aggiunta l’IVA con un impatto sui prezzi alla pompa di 18,3 centesimi al litro su benzina e gasolio di 4,3 centesimi al litro sul GPL la benzina al self service sale in media a 1,130 €2 a una 794 e voltiamo pagina andiamo alla cronaca una donna di 55 anni Teresa Spanò insegnante elementare è stata trovata morta nel suo appartamento Bagheria in provincia di Palermo ...

Sky Tg24

In riferimento queste, infatti, l'Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le ...... ecco tutte le principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev attacca in Donetsk: uccise decine di soldati russi. LIVE La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato contro la Cremonese. Dovrà farlo, però, con una formazione molto rimaneggiata visti i tanti indisponibili per infortunio.(ANSA) - ANCONA, 02 GEN - Per la politica respingere la "tentazione di eliminare la mediazione del giornalista ed impedire l'approfondimento delle notizie"; per i cronisti "raccontare e se necessario ...