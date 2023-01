Ultime Notizie Roma del 02-01-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Dio ha Benedetto XVI prosegue da questa mattina Novaggio dei fedeli a San Pietro Basilica è stata chiusa riaprirà domani mattina dalle 7 e lo sarà fino alle ore 19 stessa cosa Mercoledì poi giovedì mattina i funerali celebrati da papa Francesco la celebrazione delle esequie di Benedetto XVI detto non pochi interrogativi nulla di ufficiale sono ancora predisposto e vista l’unicità del ruolo che ricopriva Ratzinger prima volta di un papa emerito le procedure del protocollo saranno sicuramente decise ex novo da papa Francesco quella che si preannuncia nei prossimi giorni è una tecnica bomba nuovo materiale incandescente per una saga familiare che da decenni alimenta il grande circo traffico dei tabloid inglesi dei retroscena di ogni latitudine specializzati nelle vicende della ...