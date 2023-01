Leggi su romadailynews

e con le forze armate ucraine d'attacco la base militare russa del donec del 31 dicembre avrebbe causato 400 morti le bombe russe intanto continuano a colpire Kir e diverti oblast Ucraina con la Nutella era entrata in funzione nella le autorità di Kiev e tortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità perché gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche per il terzo giorno consecutivo hanno causato molti danni l'intelligenza Danese fa sapere chi soffre di forti dolori cronici al momento dell' invasione dell'Ucraina era in cura per una forma di cancro non è da escludere che qualcuno lo rimuovere a causa della sua salute cagionevole affermano gli 007 della Danimarca è stato un anno di decisioni difficili necessari di fatti importanti per ottenere la piena sovranità della ...