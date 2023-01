Ultime Notizie Roma del 02-01-2023 ore 13 | 10

(Di lunedì 2 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio dalle 9 di questa mattina una folla ordinata di fedeli E pellegrini in coda per l’omaggio a Ratzinger morto il 31 dicembre ci sono diverse generazioni giovani adulti persone anziane laici e religiosi Si parla già un flusso di migliaia di persone sarà possibile rendere omaggio alle sfoglie di Benedetto XVI fino alla serata di mercoledì voltiamo ora pagina questa mattina intorno alle 7:45 un gruppo di ambientalisti di ultima generazione hanno imbrattato Palazzo Madama con della vernice arancione utilizzando degli estintori i carabinieri hanno fermato 5 persone la cui posizione e al vaglio degli inquirenti natura americano Jeremy Renner due volte candidato al premio Oscar è noto per il ruolo di occhio di falco degli Avengers di Marvel è in gravi condizioni Dopo un ...

Sky Tg24

Durante la docuserie di sei episodi andati in onda su Netflix, Harry e Meghan hanno raccontato la loro storia, dagli inizi della loro conoscenza fino al trasferimento in California, passando ...Non un sospiro di sollievo vero e proprio, ma qualcosa che almeno un po' gli si avvicina. È quello tirato dietro le quinte dal governo dopo i sedici minuti di messaggi con cui Sergio Mattarella ha ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: 400 soldati russi morti in attacco in Donetsk. LIVE Il governo norvegese sta studiando la possibilità di introdurre una tassa di soggiorno a partire dal 2024; un importo che, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe andare a coprire i costi della ...Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Il comando di Polizia municipale informa che, per consentire di evadere le numerose richieste di rinnovo dei citypas ...