Ultime Notizie Roma del 02-01-2023 ore 10 | 10

un appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione lunedì 2 gennaio in via Giuliano Ferrigno il Vaticano diffuso le prime foto della salma di papa Benedetto XVI esposta attualmente nella cappella del monastero Joseph Ratzinger Indossa i paramenti liturgici Rossi è in testa alla mitra il papa emerito tiene un rosario tra le mani e piedi le scarpe nere e non i comodi sandali catena Certo come calzature preferite la sa ma oggi sarà trasferita nella Basilica di San Pietro ed esposto davanti all'altare potranno visitarla nei giorni 2-3-4 gennaio sono attesi dalle 30 le 35000 persone al giorno per rendere omaggio al papa emerito i funerali di Ratzinger sono previsti per giovedì 5 gennaio alle 9:30 sempre in San Pietro la prefettura stima una partecipazione intorno alle 60000 persone a celebrare la messa sarà Papa Francesco