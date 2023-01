Ultime Notizie Roma del 02-01-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 2 gennaio Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno un grande augurio a tutti gli italiani per undi orgoglio di ottimismo così la premier Giorgia Meloni in un video messaggio sui social il governo farà la sua parte quest’anno aggiungere meloni ma vorrei che ci crede noi che ci credesse con me e la possibilità di risollevare questa nazione di di metterla in piedi di farla camminare velocemente con entusiasmo perché noi possiamo fare molto di più E dobbiamo farlo insieme tenuto per Benedetto XVI papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013 morto il 30 dicembre questa mattina il corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il per uso dei fedeli e metteranno ti faceva immediatamente il giro del mondo messaggi e testimonianze di cordoglio sono Iniziati ad ...