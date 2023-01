Ultime Notizie – Omicidio a Bagheria | strangola la madre | fermata 17enne

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il cadavere di una donna di 55 anni è stato rinvenuto oggi in un appartamento a(Palermo). Per l’è statala figliadella donna, che avrebbe già confessato. Sembra che la ragazza abbiato ladopo l’ennesima lite. La procuratrice capo dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, al termine di un lungo interrogatorio ha disposto il fermo pervolontario a carico della. A condurre le indagini è la polizia di Stato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

