Ultime Notizie – Milano | bruciano manichino poliziotto | denunciati padre e figlio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Due uomini,, sono statiper aver dato fuoco a Capodanno ad undi unin divisa. L’episodio era stato ripreso in un video, diventato virale sul web. Entrambi sono statiper vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate e per accensioni ed esplosioni pericolose. Un cittadino ecuadoriano di 37 anni, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere, si è presentato stamane al commissariato di polizia Scalo Romana, dove negli anni scorsi era stato seguito in relazione al suo status di affidato in prova ai servizi sociali, affermando di essere l’autore del gesto. Agli agenti ha ...

Sky Tg24

(COVID: LEIN DIRETTA) 'Peggior inverno per le attese nei pronto soccorso' approfondimento Covid, le. Ue convoca riunione su arriva da Cina. LIVE Secondo il Royal ...Nelleore numerosissime sono state le testimonianze, di affetto e di stima, all'indirizzo del Pontefice. Anche Papa Francesco , che presiederà ai suoi funerali, ha voluto ricordarlo con le ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev attacca in Donetsk: uccise decine di soldati russi. LIVE Negli ultimi mesi i consumi di gas in Italia e nel resto d'Europa sono scesi complice soprattutto il caldo che ha permesso di limitare l'uso del riscaldamento. Nel 2022, ad esempio, in Spagna si sono ...Scopri cosa sappiamo sulla puntata finale di The Net - Gioco di squadra, la serie tv in onda in chiaro su Rai 2 il 2 gennaio 2023!